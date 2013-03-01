ПГОК получил разрешения на разработку железистых кварцитов на площади 52,3 кв. км

ПАО «Полтавский ГОК» (Комсомольск, Полтавская обл) получило 4 разрешения на геологическое изучение, опытно-промышленную разработку участков железистых кварцитов на общей площади 52,3 кв. км.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято вчера, 28 февраля, на сессии Полтавского облсовета.

Согласно решению, предприятие получило разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку Броварковского участка железистых кварцитов на территории Козельщинского и Глобинского районов (общая площадь лицензионного участка - 11,011 кв. км), Васильевского участка железистых кварцитов на территории Козельщинского и Кременчугского районов (общая площадь - 17,296 кв. км), Мануйловского месторождения на территории Козельщинского района (11,993 кв. км), Харченковского участка на территории Козельщинского района (площадь лицензионного участка - 12,181 кв. км).

Решением Полтавского облсовета “Полтавскому ГОКу” предписано ежегодно в течение срока действия специального разрешения, заключать с местными органами власти соглашения на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание на паевых началах объектов социальной инфраструктуры, дорог местного значения. Депутаты также рекомендовали местным органам власти 5% привлеченных средств, поступающих на развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, направлять на мероприятия по охране окружающей среды.

Справка УНИАН. ПАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,34% акций «Полтавского ГОКа» принадлежат фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

Ferrexpo – горнодобывающая компания с главным офисом в Швейцарии и активами в Украине. Компания специализируется на добыче железной руды карьерным способом, а также выпуске железорудных окатышей, которые используются при производстве стали. Активы Ferrexpo являются одними из крупнейших железорудных ресурсов в мире.

"Полтавский ГОК" в 2012 году увеличил производство железорудного концентрата на 3% — до 11,83 млн тонн, производство окатышей снизилось на 1,2% - до 9,69 млн тонн.

По итогам января 2013 г. ГОК произвел 1,08 млн тонн железорудного концентрата, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года.