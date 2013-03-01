Янукович пообещал помочь горно-металлургическому комплексу

Президент Украины Виктор Янукович пообещал оказать помощь горно-металлургическому комплексу Украины, поскольку модернизация ГМК - это вопрос модернизации фундамента экономики Украины.

Об этом он сказал сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Где-то в марте месяце мы рассмотрим вопрос развития и дадим толчок всему горно-металлургическому комплексу, найдем рецепты, как помочь. Нам нужно решить тарифную политику: на железнодорожный транспорт, электроэнергию и газ. Удержим горно-металлургический комплекс - удержим экономику», - отметил В. Янукович.

При этом глава государства отметил, что сейчас создана рабочая группа для решения проблем горно-металлургического комплекса страны.

«Сейчас мы подошли к тому периоду времени, когда нам нужно опять что-то сделать для того, чтобы помочь металлургическому комплексу бороться конкурентно, - мы создали рабочую группу», - отметил Президент.

«Если мы модернизируем ГМК, самого большого экспортера и плавильщика налога, мы поднимем экономику страны - это наша первоочередная задача» - сказал В.Янукович.

При этом Президент отметил, что сейчас все заводы, которые работают по технологии мартеновского производства - убыточны, а те которые работают на конвекторах - рентабельны, поэтому мартеновские печи нужно закрывать, а также сокращать потребление газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в Украине в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года сократилось на 4,4% - до 2,748 млн тонн, при этом Украина сумела опередить Бразилию, заняв девятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Согласно данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

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