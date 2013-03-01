Выпуск стали в Украине за январь-февраль увеличился на 3%

В Украине за январь-февраль 2013 года, по оперативным данным, производство общего проката выросло относительно января-февраля 2012 года на 1% - до 4,798 млн тонн, выпуск стали увеличился на 3% - до 5,446 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

При этом, по данным источника, производство готового проката сократилось на 1% - до 4,243 млн тонн, выплавка чугуна за 2 месяца т. г. выросла на 2% относительно аналогичного периода прошлого года – до 4,758 млн тонн.

Объемы производства метизов в январе-феврале увеличились на 3% - до 30 тыс. тонн.

Производство кокса сократилось на 8% относительно показателя за 2 месяца 2012 года – до 2,891 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% - до 28,968 млн тонн, выплавка стали - на 7% – до 32,394 млн тонн. Производство чугуна за 2012 год уменьшилось на 1% - до 28,517 млн тонн. Производство метизов за отчетный период снизилось на 19% – до 212 тыс. тонн, производство кокса - на 1% - до 18,934 млн тонн.

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