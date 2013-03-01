Президент ожидает увеличения производства стали на 2 млн тонн

Президент Украины Виктор Янукович ожидает, что производство стали в 2013 году вырастет на 2 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

«До конца года мы произведем стали на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году», - отметил В.Янукович .

В ходе пресс-конференции Президент несколько раз касался работы горно-металлургического комплекса. В частности, он отметил, что в лучшие годы отечественный ГМК выходил на производство 46 млн тонн стали в год, однако после кризиса 2008 года оно упало с 43 млн тонн до 33 млн тонн.

"И хотя затем удалось восстановить производство более чем до 35 млн тонн, в минувшем году оно вновь упало до 33 млн тонн", - уточнил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, Украина в 2012 году сократила производство стали на 6,9% до 32,911 млн тонн.

При этом страна сохранила десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Производство стали в Украине в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года сократилось на 4,4% - до 2,748 млн тонн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.