Запорожский железорудный комбинат в 2012 году увеличил прибыль на 1,2%

Запорожский железорудный комбинат в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую прибыль на 1,2% - до 372,448 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 9,4% - до 1,403 млрд грн с 1,282 млрд грн.

Справка УНИАН. Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное, Запорожская обл.) разрабатывает Южно-Белозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду с содержанием железа 58-66%.

Около 60% продукции экспортируется в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию, а остальное поставляется на «Запорожсталь». Кроме того, запорожская руда идет на Мариупольский меткомбинат им. Ильича.