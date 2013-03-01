Днепропетровский агрегатный завод за год получил 22 млн грн прибыли

Одно из ведущих предприятий в Украине по производству топливной аппаратуры для военной и гражданской авиации Днепропетровский агрегатный завод в 2012 году получил чистую прибыль в размере 21,962 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 2,984 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 8,7% - до 494,999 млн грн с 542,050 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" является одним из ведущих предприятий в Украине и России по производству топливной аппаратуры для военной и гражданской авиации. Предприятие выпускает насосы практически всех принципов действия, в том числе более 50 моделей центробежных насосов (электроприводных и двигательных - с приводом от двигателей летательного аппарата) производительностью от 300 до 30 000 л/час, более 10 типов аксиально-плунжерных насосов, работающих на минеральных и синтетических маслах с давлением до 250 атм. (мах 320 атм.), а также приводные электродвигатели к насосам и другие изделия.

Днепропетровский агрегатный завод также производит мотоциклы "Ракета-Футонг" и Defiant.

23,7811% акций ПАО "Днепропетровский агрегатный завод" принадлежит ООО "Лов-инвест", 16,933% - "Укрспецтехника", 10,256% - ООО "Спецагрегатсервис" (все – г. Днепропетровск).

Днепропетровский агрегатный завод в 2011 году по сравнению с 2010 годом сократил чистый убыток на 77,5% - до 2,984 млн грн.