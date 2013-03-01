Харьковский коксовый завод в прошлом году увеличил прибыль на 72%

Ведущий производитель литейного кокса - Харьковский коксовый завод в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую прибыль на 71,9% - до 18,192 млн грн с 10,585 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 2,4% - до 416,597 млн грн с 426,722 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Харьковский коксовый завод» - единственный в Украине производитель литейного кокса, относится по видам производственной деятельности к предприятиям черной металлургии Украины, подотрасль - коксохимия.