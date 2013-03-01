«Запорожсталь» увеличила производство стали

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в феврале 2013 года увеличил объемы производства стали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 294,8 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, в феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года объемы производства чугуна на предприятии выросли на 3% - до 247,6 тыс. тонн, проката - на 14,4%, до 247 тыс. тонн.

Компания также сообщила, что в феврале 2013 года наряду с ростом объемов производства повысились показатели эффективности производства.

«Значительно снижено потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сталеплавильном производстве: минимальный расход природного газа составил 33,4 куб. м на тонну выплавляемой стали (в феврале 2012 г. — 42,4 куб. м), что дало экономию природного газа более 3 млн. куб. м в месяц», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года комбинат увеличил объемы производства стали на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 329,1 тыс. тонн, чугуна - на 4,3%, до 279 тыс. тонн, а проката - на 7,4%, до 282,5 тыс. тонн.

В 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна увеличила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Кроме того, в 2012 году комбинат увеличил объем поставок тонкого листа на 5,5% по сравнению с 2011 годом - до 639,3 тыс. тонн.

В 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объемы производства металлопродукции на уровне 2012 года, а также инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.