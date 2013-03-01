«Метинвест» построит первую аглофабрику в независимой Украине за 360 млн долл.

Группа «Метинвест» намерена инвестировать в строительство новой агломерационной фабрики Енакиевского металлургического завода 360 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«ЕМЗ группы «Метинвест» построит первую аглофабрику в независимой Украине. Инвестиции «Метинвеста» в проект составят больше 360 млн долл», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, новое производство агломерата, основного сырья для доменных печей, разместится на площади 22,75 гектара, при этом часть территории ЕМЗ берет в аренду у соседнего Енакиевского коксохимического завода.

«Подготовительные работы на строительной площадке новой аглофабрики начались в феврале», - сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении сказано, что в течение ближайших нескольких месяцев строителям предстоит разобрать десяток ветхих промышленных зданий и полностью очистить место для нового производства.

«Уже вывезено более 2500 тонн демонтированных конструкций, и сносу подлежит, в том числе, самая высокая в Енакиево труба старого коксохимического цеха высотой в 110 метров», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что большинство действующих аглофабрик в Украине были построены тридцать-сорок лет назад, а действующее производство в Енакиево построено в 1938 году, когда требований к экологии не предъявлялось.

При этом мэр Енакиево отметил, что запуск новой аглофабрики – приоритет для экологии города.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Енакиевский металлургический завод в 2012 году нарастил производство проката на 4,3% относительно 2011 года - до 2,67 млн тонн. Предприятие выплавило 2,73 млн тонн стали - на 2,3% больше, производство чугуна выросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.

В 2012 году завод сократил чистую прибыль на 72,1% - до 69,431 млн грн.