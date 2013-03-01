«Еврокар» начал производство новой модели Skoda

Завод «Еврокар» (Соломоново, Закарпатская обл.) с 1 марта начал производство новой модели автомобиля — компактного седана Skoda Rapid, сообщила УНИАН пресс-служба завода.

Согласно сообщению, автомобили этой модели можно будет приобрести в салонах официальных дилеров по цене от 122,81 тыс. грн, начиная с конца марта.

«Skoda Rapid – один из самых безопасных автомобилей в своем сегменте. В ходе краш-теста Euro NCAP Skoda Rapid получил максимальное количество баллов за защиту взрослых пассажиров и детей. Пять звезд были присуждены Skoda Rapid за вспомогательные системы безопасности», - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению пресс-службы, на текущий момент завод «Еврокар» выпускает полный модельный ряд Skoda.

Справка УНИАН. «Еврокар» входит в группу компаний «Атолл Холдинг» и расположен в Ужгородском районе Закарпатской области. Общий объем инвестиций в проект «Еврокар» составляет 250 млн долл.

ЧАО «Еврокар» сертифицировано по международным стандартам ISO 9001, OHSAS 18001.

В 2012 году «Еврокар» увеличил производство легковых автомобилей по сравнению с 2011 годом на 24,9% - до 14 556 единиц.