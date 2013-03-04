«Интерпайп Новомосковский трубный завод» в 2012 году получил 9,97 млн грн чистой прибыли

«Интерпайп Новомосковский трубный завод» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 9,969 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 63,490 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 15,2% - до 1,268 млрд грн с 1,101 млрд грн.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.