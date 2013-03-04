ЮГОК в феврале снизил производство концентрата на 2,4%

Крупный украинский производитель сырья для металлургической промышленности Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в феврале 2013 года снизил объем производства концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,4% - до 806 тыс. тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, за отчетный период объём производства агломерата вырос на 16,4% - до 220 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, предприятие в январе 2013 года увеличило объём производства концентрата на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 892 тыс. тонн, а объём производства агломерата вырос на 58,3% – до 247 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.

В 2012 году ЮГОК увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2011 годом на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а производство агломерата – на 12,3%, до 2,023 млн тонн.