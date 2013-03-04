Восточный ГОК в 2012 году увеличил производство концентрата урана на 8%

«Восточный горно-обогатительный комбинат» (ВостГОК, Желтые Воды, Днепропетровская обл.) в 2012 году увеличил производство концентрата природного урана по сравнению с 2011 годом на 8% - до 960,2 тонн, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно документу, в 2012 году, по графику, для нужд атомных электростанций было осуществлено 13 поставок свежего ядерного топлива.

Как ранее сообщал УНИАН, предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» в 2012 году намерено было увеличить производство концентрата природного урана на 10% - до 980 тонн по сравнению с 2011 годом.

Прирост добычи ожидался за счет дальнейшей разработки Новоконстантиновского рудника (НК), на котором с июня 2011 года начата опытно-промышленная добыча урановой руды. В 2012 году на руднике планировалось добыть около 130 тыс. тонн урановой руды, при прогнозном уровне выхода «закиси-окиси» на уровне 180-190 тонн.

В ноябре 2012 года Кабинет министров Украины утвердил проект строительства предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд общей сметной стоимостью 6,518 млрд грн.

Мощность предприятия по производству руды составит 1,5 млн тонн в год, по переработке руды – 0,5 млн тонн в год.

Строительство первого комплекса должно завершиться за 42 месяца, всего объекта – за 96 месяцев.

Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.

ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

ГП «ВостГОК» выпускает 3,3% мирового производства урана (данные МАГАТЭ).