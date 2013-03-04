Крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу, сказано в сообщении, размещенном на сайте Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

«1 марта 2013 года возобновили работу ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) и ПАО «Стахановский завод ферросплавов» (СЗФ)», - сказано в сообщении.

Это стало возможным после проведения переговоров и установления обоснованных тарифов на электроэнергию для предприятий.

«Возобновление работы двух ферросплавных заводов стало возможно благодаря реализации поручения Президента Украины № 1-1/2340 от 30 августа 2012 года, постановления Кабмина № 912 от 1 октября 2012 года, а также комплекса решений относительно установления экономически обоснованной цены электроэнергии для ряда электрометаллургических предприятий, принятых Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), Государственным предприятием «Энергорынок», Советом оптового рынка электроэнергии (ОРЭ)», - отметили в ассоциации.

Также сообщается, что восстановление загрузки производственных мощностей ЗЗФ и СЗФ позволит сохранить рабочие места для 2,2 тыс. человек на ЗЗФ и 1,2 тыс. человек на СЗФ, а также принять на работу для выхода предприятий на полную мощность более 1 тыс. человек на ЗЗФ и 0,1 тыс. человек на СЗФ.

На официальном веб-портале правительства, в информации о том, что предприятия возобновили работу, сообщается, что предприятия берут на себя ряд социальных обязательств: восстановить рабочие места, не иметь задолженности по зарплате и обеспечить ее повышение.

При этом правительство обязуется предоставить электрометаллургическим предприятиям на период до 31 декабря 2013 года право закупать электроэнергию для технологических нужд металлургического производства на оптовом рынке электроэнергии Украины по оптовой рыночной цене без начислений.

«Заводы также должны ежеквартально отчитываться об объемах инвестиций в Межведомственной комиссии по изучению проблемных вопросов, связанных с деятельностью электрометаллургических предприятий, и ежемесячно - о фактических удельных расходах электроэнергии в Госэнергоэффективности, реализовывать продукцию на внутреннем рынке по ценам, которые без НДС не отличаются от экспортных цен, реформировать систему закупки и сбыта продукции с изъятием офшорных посредников», - сказано на правительственном портале.

Также предприятия обязуются обеспечить общее потребление электроэнергии на технологические нужды металлургического производства в период действия Меморандума в объемах не менее 900 млн кВт/ч - на Стахановском заводе ферросплавов и 1500 млн кВт/ч - на Запорожском заводе ферросплавов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году СФЗ сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн, а ЗФЗ на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.