«Горные машины» привлекли 31,2 млн долл. кредита в украинской «дочки» Сбербанка России

Крупный производитель горнодобывающего оборудования в Украине научно-производственная компания «Горные машины» на развитие экспорта и сервиса привлекла кредит у украинской «дочки» Сбербанка России в эквиваленте 957 миллионов российских рублей (31,2 млн долл.).

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба компании «Горные машины».

«Мультивалютная кредитная линия в эквиваленте 957 миллионов российских рублей, предоставленная украинским дочерним банком «Сбербанка России» сроком на 3 года, будет использована для географической экспансии и развития сервисной инфраструктуры», - отметили в сообщении.

Согласно сообщению, научно-производственная компания «Горные машины» использует финансовую поддержку «Сбербанка России» для дальнейшего развития и усиления позиций на текущих экспортных рынках (Россия, Казахстан, Белоруссия и Вьетнам) и выход на новые рынки (Польша, Индия, ЮАР).

При этом в компании собираются использовать данную кредитную линию для развития сервисной инфраструктуры.

«Разумная диверсификация выпускаемых продуктовых линеек, рост продаж в сегменте услуг по постгарантийному обслуживанию, а также на рынке капитальных ремонтов и модернизации оборудования, расширение географии продаж позволят компании сохранить стабильное финансовое положение в любых условиях, оставаясь надежным партнером для крупнейших банков страны», - цитирует пресс-служба предприятия директора по финансам Михаила Потапова.

Справка УНИАН. НПК «Горные машины» – крупнейшая компания в Украине по производству горнодобывающего оборудования. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на производстве и комплексных поставках оборудования для горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные машины» входят ведущие предприятия Украины и России: ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «Горловский машиностроитель», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины», ООО «Горные машины – Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины», ООО «Горные Машины Рус».

Крупнейшим акционером НПК "Горные машины" и кипрской компании "Ukrainian Machine Building Holding Limited" (UMBH) является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.