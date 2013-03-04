ЗЗФ направит 137 млн грн на работы для возобновления производства

Крупный украинский производитель ферросплавов – Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) намерен направить 137 млн грн на выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ, необходимых для возобновления работы завода в полном объеме.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Запорожской ОГА, об этом сообщил в понедельник, 4 марта, в ходе аппаратного совещания в Запорожской облгосадминистрации председатель правления завода Павел Кравченко.

«С 1 марта сотрудники вышли на работу и приступили к запуску 17 печей. На протяжении месяца их количество будет увеличено до 20. Также в ближайшее время начнутся наладочные работы системы очистки газа. Общая сумма, необходимая для выполнения ремонтно-восстановительных работ, около 137 млн грн», - сообщил П. Кравченко.

Как сообщал УНИАН, 1 марта крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.

Это стало возможным после проведения переговоров и установления обоснованных тарифов на электроэнергию для предприятий.

Справка УНИАН. В начале 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.