«Запорожкокс» за год сократил убыток на 92%

Одно из крупнейших коксохимических предприятий Украины «Запорожкокс» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистый убыток на 92,1% - до 18,039 млн грн с 227,407 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 26,2% - до 1,197 млрд грн с 1,623 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине финансово-промышленная компания СКМ, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, по состоянию на 26 ноября 2012 года приобрела права собственности на 26,01% (1 036 513 штук) акций предприятия «Запорожкокс».

Ранее сообщалось, что «Метинвест», входящий в холдинг СКМ, намерен сконцентрировать более 50% «Запорожкокса».

Справка УНИАН. ПАО «Запорожкокс» является одним из крупнейших в Украине производителей коксохимической продукции, производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, также выпускает коксовый газ и пековый кокс.

Предприятие завершило 2011 год с чистым убытком в размере 227,407 млн грн.

В 2011 году завод нарастил выпуск кокса на 0,1% по сравнению с 2010 годом – до 1,242 млн тонн.

По данным компании на конец 2011 года, ОАО "Запорожсталь" принадлежало 41,8019% акций ПАО "Запорожкокс", Metinvest B.V. (Нидерланды) - 24,99%, Green Trails Property Limited (Британские Виргинские о-ва) - 24,9999%.