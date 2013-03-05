Черноморский судостроительный завод намерен участвовать в модернизации российского флота

Одна из ведущих судоверфей Украины с наибольшим техническим потенциалом «Черноморский судостроительный завод» (г. Николаев) намерена участвовать в модернизации флота Российской Федерации.

«Сегодня завод успешно выполняет ремонтные работы корабельного состава украинских ВМС и предприятие готово рассматривать предложения о сотрудничестве в вопросах модернизации флота РФ», - цитирует пресс-служба завода генерального директора Валерия Калашникова.

Согласно сообщению, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации посетили с рабочим визитом завод с целью ознакомления с производственными мощностями предприятия.

«В состав российской делегации вошли заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Рахманов и заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Курасов», - сказано в сообщении.

В ходе визита гости осмотрели поточно-позиционную линию предприятия, ознакомились с достроечными набережными, наклонными стапелями и плавучим доком завода. Также российская сторона была проинформирована о ходе выполнения текущих судостроительных и судоремонтных проектов на предприятии.

«В ходе рабочего совещания по итогам визита представители Минпромторга РФ отметили высокий уровень производственного потенциала завода», - цитирует пресс-служба завода В.Калашникова.

Справка УНИАН. ПАО «Черноморский судостроительный завод» - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105000 тонн завод располагает двумя наклонными стапелями "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом здании длиной около 400 м.

Завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина), который основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга».

SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.

Группа компаний «Смарт-холдинг» подконтрольна украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому.

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