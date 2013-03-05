Не используюющиеся в Европе лекарства не должны применяться в Украине - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что лекарства, которые не используются в Европе, не должны применяться в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщил в ходе совещания с основными отечественными дистрибьюторами лекарств.

“У нас наши люди покупают примерно на 1,2-2 миллиарда гривень препаратов, которые вообще не используются в европейских странах”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что эффективность этих лекарств не доказана. В частности, по словам премьер-министра, речь идет о таких препаратах, как «милдронат», «предуктал» и другие.

“Я стал интересоваться, что это за препараты. Я узнал, что это те самые препараты, которые я лично применяю. Наверное, я не самый нецивилизованный потребитель лекарств. Так если я их принимаю, что же говорить о простом человеке, но я теперь исключу конечно (эти лекарства — УНИАН) из своего спектра», - отметил Н.Азаров. Он подчеркнул, что наверное есть более эффективные препараты. При этом он отметил, что это необходимо довести людям.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года Верховная Рада приняла закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в том числе лицензировании импорта лекарственных средств. Положения закона о лицензировании импорта вступают в силу с 1 марта 2013 года, однако по состоянию на 21 февраля они все еще проходят регистрацию в Министерстве юстиции, и импортеры до сих пор не получили четкого перечня лицензионных требований, которые определяют получение лицензии на импорт лекарств.