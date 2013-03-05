Украина в январе уменьшила реализацию метпродукции на 12,2% - до 14,6 млрд грн

Украина в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 12,2% - до 14,632 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года Украина сократила объем реализации продукции машиностроения на 11,1% - до 7,1 млрд грн, а по сравнению с декабрем 2012 года реализация продукции машиностроения упала на 44,3%.

Также, в январе 2013 года реализовано добытых металлических руд на 4,419 млрд грн, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2012 года реализация сократилась на 7,1%, а по сравнению с декабрем 2012 года - выросла на 5,4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

При этом Украина увеличила объем реализации продукции машиностроения на 4,27% - до 140,569 млрд грн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.