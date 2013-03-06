Цены производителей промпродукции снизились на 1,6%

В Украине цены производителей промышленной продукции в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 года снизились на 1,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с февралем 2012 года цены производителей промпродукции снизились на 0,9%, против декабря 2012 года (с начала 2013 года) - на 1,3%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года - выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.