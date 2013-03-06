Центральный ГОК получил очередной транш кредита в размере 319,72 млн грн

Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК), входящий в группу "Метинвест", получил очередной транш кредита от кипрской компании MetalUkr Holding Limited в размере 319,720 млн грн (40 млн долл).

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Дата получения транша - 4 марта 2013 года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, кредитная линии комбинату была предоставлена кипрской компанией MetalUkr Holding Limited на сумму в 500 млн долл. под 11% годовых, сроком на 6 лет - до 21 апреля 2016 года.

При этом по состоянию на 4 марта 2013 года комбинат уже получил от компании MetalUkr Holding Limited 240,01 млн долл. транша кредита.

Как сообщал УНИАН, комбинат в феврале получил очередной транш кредита от кипрской компании MetalUkr Holding Limited в размере 295,741 млн грн.

В 2012 году группа "Метинвест" инвестировала в приобретение горной техники и проекты капстроительства ЦГОКа 430 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

Центральный ГОК входит в группу «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.