Металлургические предприятия отчитываются за первые два месяца нового года

«АрселорМиттал Кривой Рог» за январь-февраль увеличил производство проката на 6,7%

За январь-февраль текущего года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), по оперативным данным, произвело 914 тыс. тонн металлопроката, что на 6,7% больше, чем за 2 месяца 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По информации источника, выплавка стали на АМКР за январь-февраль составила 1,053 млн тонн, что почти на 9% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Выплавка чугуна выросла на 8,4% и составила 914 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

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ММК им. Ильича в январе-феврале сократил производство проката почти на 7%

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», по оперативным данным, в январе-феврале 2013 г. произвело 710 тыс. тонн металлопроката, что почти на 7% меньше, чем за аналогичный период 2012 г.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По данным источника, в январе-феврале т.г. комбинат выплавил 859 тыс. тонн стали, что на 6% меньше показателя за январь-февраль 2012 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 714 тыс. тонн чугуна - на 12,8% меньше, по сравнению с результатами за январь-февраль прошлого года.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» входит в металлургический дивизион группы «Метинвест». Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

В 2012 году ММК им. Ильича сократил производство проката на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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«Азовсталь» в январе-феврале нарастил производство проката на 1%

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», по оперативным данным, в январе-феврале 2013 г. произвело 687 тыс. тонн металлопроката, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2012 г.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, за два месяца текущего года предприятие произвело 742 тыс. тонн стали, что на 2%, больше показателя за январь-февраль 2012 г.

Производство чугуна за указанный период выросло на 1,7%, - до 644 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

Металлургический комбинат «Азовсталь» в 2012 году произвел 4,168 млн тонн общего металлопроката, что на 22% меньше, чем в 2011 году.

Производство стали снизилось 17,7% - до 4,593 млн тонн, производство чугуна сократилось на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

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Полтавский ГОК за январь-февраль увеличил производство железорудного концентрата на 7,5%

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (г. Комсомольск Полтавской области), по оперативным данным, в январе-феврале произвело 2 млн тонн железорудного концентрата, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По информации источника, за отчетный период комбинат нарастил производство окатышей также на 7,5% в сравнении с январем-февралем прошлого года – до 1,6 млн тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,33% акций Полтавского ГОКа принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария).

Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

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Северный ГОК за январь-февраль снизил производство железорудного концентрата на 1,6%

ПАО ”Северный горно-обогатительный комбинат” (СевГОК г. Кривой Рог), по оперативным данным, за январь-февраль 2013 г. снизило производство железорудного концентрата на 1,6% относительно 2 месяцев 2012 года - до 2,42 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По данным источника, за указанный период СевГОК произвел 1,43 млн тонн окатышей, что почти на 22% меньше, чем за январь-февраль 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

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Центральный ГОК за 2 месяца нарастил производство железорудного концентрата на 10,6%

Центральный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог) за январь-февраль нарастил производство железорудного концентрата на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – до 1,14 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По его данным, производство окатышей за указанный период составило 401 тыс. тонн - на 1% меньше, чем в январе-феврале 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей. ЦГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

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Ингулецкий ГОК в январе-феврале сократил производство железорудного концентрата на 2%

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в январе-феврале 2013 года произвел 2,23 млн тонн железорудного концентрата, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными. ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

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Алчевский меткомбинат за 2 месяца увеличил производство проката на 18%

Алчевский металлургический комбинат, по оперативным данным, за январь-февраль увеличил производство проката на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 664 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Комбинат выплавил 729 тыс. тонн стали, что на 16 % больше, чем по результатам января-февраля 2012 г.

За отчетный период меткомбинат произвел 692 тыс. тонн чугуна - на 19% больше показателя за январь-февраль прошлого года.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК, Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

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Днепровский меткомбинат за 2 месяца сократил производство проката почти на 6%

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, по оперативным данным, за январь-февраль произвел 519 тыс. тонн металлопроката, что почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По его данным, комбинат выплавил 511 тыс. тонн стали, что на 5% меньше, чем по результатам за январь-февраль 2012 г.

За отчетный период завод произвел 473 тыс. тонн чугуна – 10,5% меньше показателя за январь-февраль 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (Днепродзержинск, Днепропетровская область) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

ДМКД входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

По данным комбината, за 2011 г. чистый доход ДМКД вырос на 44,6% по сравнению с 2010 г. - до 15,543 млрд грн, чистый убыток - на 46,3% - до 1,79 млрд грн. Непокрытый убыток предприятия, по данным на конец 2011 г., составлял 3,29 млрд грн.

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Енакиевский метзавод за январь-февраль увеличил производство проката на 5,8%

Енакиевский металлургический завод, по оперативным данным, за январь-февраль увеличил производство проката на 5,8% относительно аналогичного периода 2012 года - до 452 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По его данным, за указанный период предприятие выплавило 458 тыс. тонн стали, что на 1% больше, чем по результатам января-февраля 2012 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 416 тыс. тонн чугуна - на 4% больше показателя за январь-февраль 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл.

Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в металлургический дивизион Группы «Метинвест».

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Метзавод им. Петровского за 2 месяца увеличил производство проката на 36%

"ЕВРАЗ - Днепропетровский металлургический завод им. Петровского" за январь-февраль произвел 146 тыс. тонн металлопроката, что на 36% больше, чем за 2 месяца 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

По его данным, за январь-февраль завод выплавил 160 тыс. тонн стали, что на 23% больше, чем за январь-февраль 2012 г.

За отчетный период на метзаводе произведено 151 тыс. тонн чугуна – почти на 25% больше показателя за аналогичный период 2012 г.

Справка УНИАН. ПАО «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» - предприятие полного металлургического цикла, специализируется на производстве чугуна, стали и проката. С декабря 2007 г. завод принадлежит российской компании «ЕВРАЗ Груп».

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