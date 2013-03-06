Украина не получит никаких выгод на мировом металлургическом рынке в 2013 г. - российский эксперт

Ключевая экспортная отрасль Украины - металлургия, которая подверглась рецессии в прошлом году, по-прежнему остается в зоне риска из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщил директор по исследованиям российской консалтинговой компании «Металл Эксперт Консалтинг» Владимир Терловой.

«Украина никаких экономических выгод от ожидаемых перспектив мирового металлургического рынка получить не сможет», - отметил В.Терловой.

По мнению эксперта, на всех рынках, которые закупают украинские полуфабрикаты, вводятся новые сталеплавильные и прокатные мощности, что неизбежно приведет к обострению конкуренции.

Помимо этого сохраняются избыточные мощности в странах - экспортерах металлопродукции - Китае, Европе, Корее, Японии, что на фоне мирового снижения цен на сырье сделает их продукцию более конкурентной.

«В меньшей степени данное обстоятельство относится к основной статье украинского экспорта - стальным полуфабрикатам, но однозначно болезненно скажется на украинском экспорте готовой продукции», - добавил В.Терловой.

Усиливается конкуренция, по мнению эксперта, и на рынках стран СНГ - основного рынка сбыта готовой украинской металлопродукции.

В частности, в России вводятся новые мощности, что неизбежно приведет к уменьшению импорта украинской продукции. Более того, российская металлопродукция составит конкуренцию украинской на внутреннем рынке.

«Попытка сдерживать импорт окажется нерезультативной, и для увеличения импорта в случае роста потребления есть объективные причины», - уточнил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 12,2% - до 14,632 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

По данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 6,9% - до 32,911 млн тонн.

Справка УНИАН. Компания «Металл Эксперт Консалтинг» специализируется на подготовке рыночных и экономических исследований, разработке обоснований и рекомендаций. Штаб-квартира находится в России, представительства есть в Украине, Швейцарии и США.

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