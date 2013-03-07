«Антонов» передал Минобороны транспортный самолет Ан-70

Государственное предприятие «Антонов» передал Министерству обороны Украины военно-транспортный самолет Ан-70, прошедший все необходимые испытания в рамках выполнения контракта между госпредприятием и Минобороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Антонов» со ссылкой на результаты работы министерской комиссии.

«ГП «Антонов» выполнил полный объём исследований, расчётов и испытаний, предусмотренных действующими нормативными документами. Выполнены статические испытания механизации крыла, поверхностей управления, установки двигателя, стоек и створок шасси, обтекателя РЛС и других агрегатов конструкции», - говорится в сообщении пресс-службы.

Результаты исследований, по данным «Антонов», показали, что конструкция самолёта удовлетворяет требованиям допустимости повреждений, легко осматривается и самолёт может эксплуатироваться по техническому состоянию без капитальных ремонтов.

Опытный экземпляр Ан-70 выполнил около 670 полетов общей продолжительностью более 710 часов, в том числе 30 испытательных полетов общей продолжительностью около 50 часов, проведенных после глубокой модернизации.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Павел Лебедев в феврале заявлял, что Министерство обороны Украины заинтересовано в завершении строительства самолета Ан-70 и принятии его на вооружение украинской армией. При этом он отметил, что речь о передаче Ан-70 российской стороне не шла.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1046 году) было переименовано в ГП «Антонов».

В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.