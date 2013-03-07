«Концерн Стирол» увеличил чистый убыток в 2012 году более чем в 6 раз - до 2,2 млрд грн

Крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине «Концерн Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, по итогам 2012 года увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

Об этом компании сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По итогам 2012 года стоимость активов предприятия выросла в 1,6 раза — до 7,6 млрд грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность компании в 2012 году также увеличилась почти в 4 раза — до 7,6 млрд грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились до 799,3 млн грн с около 799 млн грн в 2011 году. Текущие обязательства также выросли — почти в 3 раза — до 7,7 млрд грн.

Справка УНИАН. «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.