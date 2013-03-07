ЛАЗ переносит производство городских автобусов со Львова в Днепродзержинск

Холдинговая компания «Львовский автобусный завод» переносит производство городских автобусов со Львова в г. Днепродзержинск (Днепропетровская область).

Об этом сегодня на брифинге в Кременчуге сообщил глава правления и владелец предприятия Игорь Чуркин.

По его словам, перенести производство планируется до лета.

«Автобусы переносим в Днепродзержинск на авторемонтный завод. Там мы производство начнем через пару месяцев. Производство троллейбусов туристических автобусов оставим во Львове. Производство машин скорой помощи из Днепродзержинска перенесем в Запорожье. Там площадка хорошая. Раньше их делали в Днепродзержинске», - сказал И.Чупкин.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.

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