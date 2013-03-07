Кременчугский сталелитейный завод отложил возобновление производства до апреля

Кременчугский сталелитейный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) продлил срок простоя предприятия с 10 марта до 1 апреля, сообщили УНИАН на предприятии.

По данным завода, причина простоя остается прежней - проблемы с сертификацией выпускаемой продукции.

Как сообщал УНИАН, российское федеральное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" в конце ноября 2012 года приостановил действие сертификатов соответствия на рамы боковые тележек грузовых вагонов и рамы боковые. По этой причине завод останавливал работу на несколько дней в декабре минувшего года и на две недели в январе нынешнего, а потом остановился с 13 февраля.

Справка УНИАН. ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" является ведущим предприятием современного литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей. Завод также производит широкий ассортимент стального и чугунного литья различных конфигураций по чертежам заказчиков.

Кременчугский сталелитейный завод в 2011 году сработал с убытком 21,465 млн грн, тогда как в 2010 году предприятие получило чистую прибыль в размере 21,367 млн грн.

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