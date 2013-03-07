Владелец Львовского автобусного завода рассказал о ближайших производственных планах

Холдинговая компания «Львовский автобусный завод» планирует с 20 марта запустить главный конвейер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кременчуге сообщил владелец предприятия Игорь Чуркин.

«ЛАЗ планирует запустить конвейер с 20 марта», - сказал И.Чуркин.

Он отметил, что Львовский автобусный завод остановил производство в середине февраля, так как некоторые покупатели не оплатили контракты.

По словам И.Чуркина, покупатели задолжали предприятию порядка 170 млн грн за поставленную продукцию.

«Самый большой должник у нас это Львов. Он нам не платит уже три года. Мы выиграли у них все суды и сейчас будем у них забирать наши машины. Их долг около 35 млн грн»,- сказал И.Чуркин.

Как известно, Львов отказывается оплатить задолженность за поставленные автобусы, обвиняя ЛАЗ в поставке некачественной продукции. Также власти Львова утверждают, что завод должен Львову за коммунальные услуги не меньше суммы долга города-предприятию.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля депутаты Львовского городского совета обратились к руководству государства с просьбой о возвращении Львовского автобусного завода (ЛАЗ) в государственную собственность, чтобы спасти завод от банкротства.

Депутаты сделали обращение по настоянию группы акционеров из числа бывших работников завода, которые утверждали, что новый владелец завода фактически уничтожил высокотехнологичное производство, а в 2008 году в течение 8 месяцев не выплачивал работникам зарплату.

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Также Львовский автобусный завод в 2013 году планирует в 10 раз увеличить производство автомобилей скорой помощи — до 1000 шт, сообщил И.Чуркин.

По его словам, машины скорой помощи будут продаваться во все области Украины.

«Каждая область у нас покупает машины. Мы одни из немногих производителей скорой помощи. Наши машины стоят от 500 тыс. грн до 1 млн грн»,- сказал И.Чуркин.

Он также отметил, что холдинг изготовит и передаст более 150 «скорых» на сумму почти 80 млн. грн в Донецкую область, а также пополнили парк областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожья.

Выпуск машин скорой помощи осуществляется на базе развозных фургонов Renault Master.

И.Чуркин отметил, что в проект создания машин скорой помощи инвестировано свыше 60 млн грн и при наличии заказов, предприятие способно производить в месяц от 50 до 100 автомобилей скорой помощи разных категорий.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.

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