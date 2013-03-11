Кременчугский автосборочный завод в марте будет работать только 7 дней

Производственное объединение «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Полтавская обл.) в марте 2013 года будет работать всего 7 дней. Об этом сказано в сообщении предприятия, которое направлено в Полтавский окружной административный суд, где 4 марта рассматривалось дело по иску завода к Полтавской таможне о признании недействительными и отмене налоговых уведомлений-решений.

«В судебном заседании 4 марта 2013 года представителем истца заявлено ходатайство о приостановлении производства по административному делу с целью предоставления ООО «ПО «Кременчугский автосборочный завод» времени для выполнения требований постановления суда от 18 февраля 2013 года об истребовании доказательств. Данное ходатайство обосновано невозможностью выполнения требований постановления суда в связи со значительным объемом документов, которые должны быть предоставлены в суд и тем, что приказом от 28 февраля 2013 г. № 21 рабочими днями ООО «ПО «Кременчугский автосборочный завод» в марте 2013 года определены только 21, 22, 25 - 29 марта»,- сказано в постановлении суда.

На предприятии ситуацию не комментируют, однако ранее заявляли, что с 1 сентября 2012 года, когда Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, завод резко сократил объемы производства. В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импорт автомобилей и автобусов из России. Также сообщалось, что правительство Украины одобрило законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, согласно которому украинским производителям будут предоставляться преференции по его уплате.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 году. Предприятие специализируется на крупно-узловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний «АИС».

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности - продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2%, или на 109 автомобилей, - до 6 450 ед.