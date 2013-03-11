Авдеевский КХЗ в 2012 году увеличил чистый убыток более чем в 4 раза

Авдеевский коксохимический завод, входящий в группу "Метинвест", в 2012 году увеличил чистый убыток в 4,3 раза - до 1,11 млрд грн с 258,248 млн грн годом ранее.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 14,1% - до 9,432 млрд грн с 10,983 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.