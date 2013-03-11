НПК «Горные машины» в 2012 году увеличила чистый убыток более чем в 3 раза

Крупный производитель горнодобывающего оборудования в Украине - научно-производственная компания «Горные машины», в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистый убыток в 3,26 раза - до 74,09 млн грн с 22,754 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 10,3% - до 3,074 млрд грн с 3,426 млрд грн.

Справка УНИАН. НПК «Горные машины» – крупнейшая компания в Украине по производству горнодобывающего оборудования. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на производстве и комплексных поставках оборудования для горнодобывающей отрасли.

В компанию «Горные машины» входят ведущие предприятия Украины и России: ПАО «Дружковский машиностроительный завод», АО «Горловский машиностроитель», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины», ООО «Горные машины – Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины», ООО «Горные Машины Рус».

Крупнейшим акционером НПК "Горные машины" и кипрской компании "Ukrainian Machine Building Holding Limited" (UMBH) является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.