Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в состав Комитета по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса.

Согласно указу № 123/2013, размещенному на официальном сайте главы государства, для частичного изменения статьи 4 указа Президента от 16 марта 2012 года № 202 "О Комитете по реформированию и развитию Вооруженных сил Украины и оборонно-промышленного комплекса" постановляется ввести в состав комитета председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских, генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию) Сергея Громова, министра иностранных дел Леонида Кожару, министра промышленной политики Михаила Короленко, министра обороны Павла Лебедева, министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова и председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко.

Кроме того, указом утверждается в составе Комитета по реформированию и развитию ВСУ и оборонно-промышленного комплекса советник Президента Игорь Калинин, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны (по согласию) Анатолий Кинах и народный депутат (по согласию) Александр Кузьмук.

Указом выводятся из состава комитета Виктор Балога, Константин Грищенко, Дмитрий Перегудов, Дмитрий Саламатин и Сергей Тигипко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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