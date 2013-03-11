«Алчевсккокс» в 2012 году получил 3,7 млн грн чистой прибыли

Один из ведущих производителей кокса «Алчевский коксохимический завод» в 2012 году получил чистую прибыль в размере 3,7 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток компании составил 16,853 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки завода за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 24,8% — до 8,114 млрд грн с 6,503 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский коксохимический завод» («Алчевсккокс») специализируется на производстве каменноугольного доменного кокса, смолы, угольной шихты, бензола, сульфата аммония. Предприятие эксплуатирует пять коксовых батарей и входит в тройку крупнейших производителей кокса в Украине. Доля «Алчевсккокса» в общеукраинском объеме производства кокса составляет около 12%.

Предприятие входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД» Донецк).