Комсомольское рудоуправление получило спецразрешение на добычу флюсовых известняков

Комсомольское рудоуправление, входящее в группу «Метинвест», получило специальное разрешение на добычу флюсовых известняков на восточном участке Родниковского месторождения сроком на 20 лет, сообщили УНИАН в компании.

«Стоимость специального разрешения составляет 6,4 млн грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, работы по вовлечению в разработку восточного участка Родниковского месторождения флюсовых известняков были начаты в 2008 году, за это время была выполнена детальная геологическая разведка, а также утверждены запасы в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Украины (балансовые запасы – 125 млн. тонн).

В 2012 году получены согласования Донецкого областного совета, Минприроды Украины, Госгорпромнадзора Украины.

При этом необходимость разработки нового месторождения обусловлена ограниченностью запасов двух из трех действующих карьеров.

«При существующих темпах производства в 5,5 млн тонн товарной продукции в год, запасы Южного карьера будут отработаны в начале 2014 года, а запасы Северного карьера – к 2020 году. С 2021 года мощность предприятия по добыче известняков будет представлена запасами только Жеголевского карьера. Поэтому стратегической задачей предприятия является вовлечение в разработку Родниковского месторождения флюсовых известняков», - пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что после получения разрешения на добычу известняка предстоит большая работа по проектированию будущего карьера с учетом существующих перерабатывающих и погрузочных мощностей предприятия.

«Нами разработан и утвержден инвестиционный проект по вовлечению Родниковского месторождения», - цитирует пресс-служба генерального директора Комсомольского рудоуправления Юрия Полякова.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Комсомольское рудоуправление сократило чистую прибыль на 31,9% - до 67,9 млн грн .

В 2012 году группа «Метинвест» инвестировала в капитальное строительство и ремонт оборудования Комсомольского рудоуправления более 24 млн грн.

Справка УНИАН. Комсомольское рудоуправление (Старобешевский район, Донецкая обл.) входит в состав горнодобывающего дивизиона группы «Метинвест» с 2011 года и является одним из крупнейших поставщиков флюсового известняка в Украине.

Рудоуправление специализируется на добыче и переработке флюсовых известняков Каракубского месторождения.

Общий объем месторождения для дальнейшей разработки составляет приблизительно 400 млн тонн.

Комсомольское рудоуправление является поставщиком флюсовых известняков, которые используются в металлургической, химической, сахарной промышленности, а также в строительстве.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.