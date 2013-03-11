Производство автомобилей в Украине сократилось на 55%

Производство автомобилей в Украине в феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 55% - до 2919 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Согласно сообщению, объём производства легковых автомобилей в прошлом месяце сократился на 57% - до 2665 единиц с 4185 единиц в феврале прошлого года.

В феврале 2013 года производство коммерческих автомобилей сократилось на 62% - до 115 единиц со 186 единиц в феврале 2012 года.

Производство автобусов увеличилось на 39% до 139 единиц с 84 единиц в феврале 2012 года.

Всего за первые два месяца текущего года предприятиями украинского автопрома было изготовлено 3751 транспортное средство, что почти на 70% меньше показателей предыдущего года.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% - до 76 281 единицы.

Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6%, до 69 687 единиц. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 единиц, автобусов – на 10,1%, до 3 359 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).