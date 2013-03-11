«Лугансктепловоз» в прошлом году сократил прибыль до 55,7 млн грн

Крупнейший в Украине производитель тягового подвижного состава для железных дорог - «Лугансктепловоз» в 2012 году сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 22% - до 55,7 млн грн с 71,8 млн грн в 2011 году.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия по МСФО в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 139% — до 1,6 млрд грн с 674 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».