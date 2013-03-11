«АвтоКрАЗ» рассказал о причинах уменьшения производства авто

Компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-феврале по сравнению с соответствующим периодом 2012 года уменьшила объемы производства автомобилей на 59,3%, или на 54 автомобиля - до 37 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, предприятие работает в соответствии с портфелем заказов на грузовики.

На предприятии отмечают, что вторая волна финансово-экономического кризиса, особенно существенно поразившая автомобилестроение, а также введение Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили негативно повлияли на планы работы «АвтоКрАЗа».

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшило производства автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля - до 899 штук.