ЧСЗ разрешили импортировать товары военного назначения для строительства корветов

Кабинет министров Украины предоставил Черноморскому судостроительному заводу (ЧСЗ) право на импорт товаров военного назначения для реализации государственной целевой программы строительства кораблей класса «корвет».

Соответствующее постановление от №144 от 6 марта 2013 года размещено на сайте правительства.

Согласно документу, Черноморский судостроительный завод вносится в перечень субъектов внешнеэкономической деятельности, имеющих право на экспорт и импорт товаров военного назначения и товаров, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Так, ЧСЗ получил право импортировать товары военного назначения позиций ML2, ML4, ML9 для нужд собственного производства, в том числе товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в рамках государственного оборонного заказа на строительство кораблей класса "корвет" по проекту 58250.

Как сообщал УНИАН, первый корабль проекта 58250 был заложен в мае 2011 года на ЧСЗ и получил название «Владимир Великий». Разработчиком проекта выступило казенное предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (г. Николаев).

Справка УНИАН. ПАО «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины.

90,25% акций ЧСЗ принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (г. Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.