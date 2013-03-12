Крюковский ВСЗ в январе-феврале уменьшил выпуск грузовых вагонов на 41%

Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг, Полтавской обл.) в январе-феврале 2013 года, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года, уменьшил выпуск грузовых вагонов на 40,8%, или на 717 шт., - до 1038 шт.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2013 года завод произвел 5 пассажирских вагонов (в январе-феврале 2012 года пассажирские вагоны предприятием не производились).

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4% - до 11 005 шт., а пассажирских - в 2,5 раза - до 69 шт.