В Украине производство автомобилей продолжает снижаться

ЗАЗ в феврале сократил производство автомобилей в 1,5 раза

Крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, г. Запорожье), в феврале возобновивший работу после месячного простоя, сократил производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 1,5 раза - до 1500 единиц с 2181 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «УкрАвтоПром».

Согласно данным ассоциации, ЗАЗ в феврале сократил производство легковых автомобилей на 27% - до 1440 единиц с 1967 единиц в феврале 2012 года. Производство грузовых автомобилей в феврале по сравнению с предыдущим годом сократилось на 64% - до 52 единиц со 144 единиц. Производство автобусов сократилось на 89% - до 8 единиц с 70 единиц в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, «ЗАЗ» до 1 февраля работал в дежурном режиме. Одной из причин остановки производства на Запорожском автомобилестроительном заводе его представители называли введение утилизационного сбора Россией, негативно сказавшееся на экспортном потенциале завода. После месяца работы в дежурном режиме «ЗАЗ» возобновил производство автомобилей. План производства на 1 квартал 2013 года составляет 4 000 автомобилей.

В 2013 году «ЗАЗ» планирует произвести около 30 000 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года производство автомобилей в Украине сократилось на 27% до 76 281 штук.

Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6% - до 69 687 штук. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 штук, автобусов – на 10,1%, до 3 359 штук.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех регионах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

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Корпорация «Богдан» в феврале сократила производство автомобилей в 9,5 раза

Украинская автомобильная корпорация «Богдан» сократила производство автомобилей в феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 9,5 раза - до 230 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

Согласно сообщению, объём производства легковых автомобилей в прошлом месяце сократился в 15 раз - до 137 единиц с 2059 единиц в феврале прошлого года.

Производство коммерческих автомобилей в феврале 2013 года сократилось в 3 раза - до 39 единиц со 117 единиц в феврале 2012 года.

Производство автобусов в феврале увеличилось в 7,7 раза - до 54 единиц с 7 единиц в феврале прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей автокорпорацией «Богдан» в январе 2013 года выросло до 632 единиц по сравнению с 92 единицами месяцем ранее и полным отсутствием производства в январе 2012 года.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация «Богдан» имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

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«Еврокар» в феврале сократил производство легковых автомобилей в 2,5 раза

Крупный украинский автопроизводитель «Еврокар» в феврале 2013 года сократил производство легковых автомобилей в 2,5 раза - до 638 единиц с 1622 единиц в феврале прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В феврале 2013 года «Еврокар» произвел автомобили моделей Skoda Fabia A05 - 301 единицу, Octavia A5 - 222 единиц, Superb B6 - 76 единиц, Rapid - 8 единиц, Roomster 9 единиц и Yeti - 22 единицы.

В январе 2013 года объем производства легковых автомобилей заводом «Еврокар» составил 154 единицы.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в последние три года сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.

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