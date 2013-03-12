Госпрограмма активизации развития экономики начнет действовать с апреля

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что Государственная программа активизации экономического развития на 2013-2014 годы начнет действовать с апреля 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Начнет реализовываться (программа – УНИАН) вот уже практически с апреля “, - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что пока программа находится в состоянии доработки.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Кабинет министров одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость этой программы составит приблизительно 380 млрд грн.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, вводимые в этом году, и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.

Программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности, ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

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