Украина в феврале увеличила выручку от экспорта черных металлов до 1,182 млрд долл.

Украина в феврале 2013 года увеличила выручку от экспорта черных металлов на 2,6% по сравнению с январем 2013 года - до 1,182 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, феврале 2013 года по сравнению с январем импорт черных металлов в денежном эквиваленте увеличился на 38,1% - до 161,986 млн долл.

Экспорт меди вырос за этот период на 46,8% - до 21,502 млн долл., алюминия - увеличился на 12,3%, до 8,134 млн долл., никеля - вырос на 4,8%, до 1,696 млн долл., свинца - вырос на 59,2%, до 2,325 млн долл.

Импорт алюминия в феврале 2013 по сравнению с январем 2013 года вырос на 27% - до 35,391 млн долл., никеля - сократился на 13,5%, до 19,365 млн долл., меди - упал на 19%, до 9,138 млн долл., свинца - увеличился в 2 раза, до 3,718 млн долл., цинка - вырос на 15,2%, до 3,622 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года увеличила выручку от экспорта черных металлов на 5,2% по сравнению с декабрем 2012 года - до 1,152 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 23,6% - до 116,986 млн долл.