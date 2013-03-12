Украина в феврале сократила выручку от экспорта плоского проката до 278 млн долл.

Украина в феврале 2013 года сократила выручку от экспорта плоского проката на 11,1% по сравнению с январем 2013 года - до 278,123 млн долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Согласно сообщению, Украина в феврале 2013 года по сравнению с январем 2013 г. увеличила экспорт чугуна на 62,3% - до 77,486 млн долл., экспорт труб увеличился в 2,2 раза - до 164,897 млн долл., а экспорт ферросплавов упал на 18,2% - до 57,050 млн долл.

Общий экспорт чугуна из Украины за 2 месяца 2013 года составил 125,215 млн долл., ферросплавов - 126,827 млн долл., плоского проката - 278,123 млн долл., а труб - 240,796 млн долл.

Одновременно импорт плоского проката в Украину за 2 месяца составил 159,484 млн долл., ферросплавов - 45,405 млн долл., труб - 29,007 млн долл., а чугуна - 842 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной таможенной службы, Украина в январе 2013 года экспортировала чугуна на сумму 47,729 млн долл., ферросплавов - 69,777 млн долл., плоского проката - на 312,738 млн долл., труб – на 75,899 млн долл.

При этом, основными импортерами продукции из Украины в январе стали: чугуна - Италия (30,149 млн долл.), Турция (7,903 млн долл.) и Испания (4,074 млн долл.), ферросплавов - Нидерланды (19,562 млн долл.), Турция (12,014 млн долл.) и Россия (8,453 млн долл.), плоский прокат и трубы импортировали Турция, Индия, Россия, Сингапур, США.

В феврале 2013 года Европейский Союз закрыл антидемпинговые дела в отношении импорта украинских труб.

В марте 2013 года возобновили работу крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, на которых с 1 декабря 2012 года было частично остановлено производство.

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