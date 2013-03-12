Ферросплавные заводы отчитались за январь-февраль

Запорожский завод ферросплавов за 2 месяца сократил производство на 86,7%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов за январь-февраль 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 86,7% - до 4,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за 2 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство силикомарганца на 78,1% - до 4,3 тыс. тонн, при этом ферромарганец и марганец металлический предприятие не производило.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 84,1% - до 2,2 тыс. тонн.

При этом, в январе 2013 г. по сравнению с первым месяцем 2012 года завод сократил производство силикомарганца на 73,5% - до 2,2 тыс. тонн.

В 2012 году завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

С 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу после частичной остановки.

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Стахановский завод ферросплавов за 2 месяца сократил производство на 80%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов за 2 месяца 2013 г. по сравнению с январем-февралем 2012 года сократил суммарное производство продукции на 80% - до 6,4 тыс. тонн, говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

Согласно сообщению, за 2 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство ферросилиция на 72,6% - до 6,3 тыс. тонн, силикомарганца - на 99,4%, до 0,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 г. по сравнению с первым месяцем 2012 года завод сократил суммарное производство продукции на 79,5% - до 3,4 тыс. тонн

При этом в январе 2013 года по сравнению с январем 2012 года завод сократил производство ферросилиция на 72,7% - до 3,3 тыс. тонн, силикомарганца - на 97,8%, до 0,1 тыс. тонн.

В 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.

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Никопольский завод ферросплавов за 2 месяца увеличил производство на 20%

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) за 2 месяца 2013 года увеличил суммарный выпуск продукции на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 102,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

В частности, производство силикомарганца на НЗФ за указанный период выросло на 20,5% - до 89,2 тыс. тонн, а ферромарганца - на 17,2% , - до 13,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года завод увеличил суммарный выпуск продукции на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 53,1 тыс. тонн.

В частности, производство силикомарганца в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года выросло на 28,1% - до 46 тыс. тонн, а ферромарганца - на 16,4%, до 7,1 тыс. тонн.

В 2012 году Никопольский завод ферросплавов сократил к 2011 году суммарный выпуск продукции на 14,6% - до 657,8 тыс. тонн.

В прошлом году завод снизил производство силикомарганца на 13,8% - до 554,8 тыс. тонн, а производство ферромарганца сократил на 18,6% - до 103 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 60 тыс. тонн флюсов различных марок, 50 тыс. тонн электродной массы.

Никопольский завод ферросплавов в 2011 году сократил производство ферросплавов на 15,8% по сравнению с 2010 годом - до 770,5 тыс. тонн.

Чистый убыток предприятия в 2011 году вырос на 87% по сравнению с 2010 годом - до 2,8 млрд грн.