Производство марганцевого концентрата в Украине за 2 месяца сократилось на 18,2%

Украинские предприятия за 2 месяца 2013 года сократили производство марганцевого концентрата на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 84,7 тыс. тонн, сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат за 2 месяца т.г., как и в январе-феврале прошлого года, данную продукцию не выпускал.

Весь объём марганцевого концентрата в Украине за 2 месяца был выпущен на Марганецком ГОКе — 84,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года предприятия сократили производство марганцевого концентрата на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 42,1 тыс. тонн.

В 2012 году украинские предприятия увеличили производство марганцевого концентрата на 6,9% по сравнению с 2011 годом - до 1,039 млн тонн.

Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат в 2012 году увеличил выпуск марганцевого концентрата к предыдущему году на 53,9% - до 342,8 тыс. тонн, а показатель выпуска агломерата этим предприятием упал на 60% - до 151,1 тыс. тонн.

В то же время Марганецкий ГОК в 2012 году сократил производство марганцевого концентрата на 7% - до 696,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, осуществляющий разработку марганца открытым способом, производит 70% марганцевой руды в Украине.

Марганецкий горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине и СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом. Добыча руды осуществляется подземным и открытым способами (в соотношении 80% и 20%).

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2011 году в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 годом на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - до 28,867 млн тонн.