Производство ферросплавов в Украине за два месяца сократилось на 24,2%

Украинские заводы ферросплавов за 2 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили суммарное производство ферросплавной продукции на 24,2% - до 113,5 тыс. тонн, сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца за 2 месяца по сравнению с январем-февралем 2012 года сократилось на 8,6% - до 93,6 тыс. тонн, ферромарганца упало на 36,4% - до 13,6 тыс. тонн, а ферросилиция сократилось на 72,6% - до 6,3 тыс. тонн.

При этом марганец металлический ни одно из предприятий не производило.

Как сообщал УНИАН, Никопольский завод ферросплавов за 2 месяца увеличил суммарное производство на 20% - до 102,8 тыс. тонн, Запорожский завод ферросплавов сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 86,7% - до 4,3 тыс. тонн, а Стахановский завод ферросплавов сократил суммарное производство продукции на 80% - до 6,4 тыс. тонн.

В начале декабря 2012 года руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабмину, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, однако «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.