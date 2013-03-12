ЛАЗ запустит производство новых автобусов в Днепродзержинске

Холдинговая компания «ЛАЗ» планирует в конце марта запустить производство новых автобусов в Днепродзержинске (Днепропетровская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 12 марта на пресс-конференции в Киеве сообщил глава наблюдательного совета «Сити Транс Групп» - управляющей компании холдинга «ЛАЗ» Игорь Чуркин.

«Мы разработали новую машину среднего класса и хотим с ней вернуться на рынок средних автобусов, создав новую линейку среднепольных машин класса 9-10 метров, в виде «город», «пригород» и «турист». Эту машину мы хотим с нуля запустить в производство в Днепродзержинске», - сообщил И.Чуркин.

По его словам, автобус среднего класса будет находиться в ценовом сегменте от 500 тыс. грн до 700 тыс. грн. и будет производиться на базе 695 модели ЛАЗ.

«В новом автобусе будет до 30 посадочных мест. Эта ниша между средними и большими автобусами предназначается только для рынка частных перевозок», - сообщил И.Чуркин.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Львовский автобусный завод» переносит производство городских автобусов со Львова в г. Днепродзержинск на авторемонтный завод. Производство троллейбусов туристических автобусов оставит во Львове. Производство машин скорой помощи из Днепродзержинска перенесет в Запорожье.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.

«Сити Транспорт Групп» является управляющей компанией холдинга «ЛАЗ».

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