Назначен и.о.главы совета директоров "Мотор Сич" вместо избранного в Раду Богуслаева

Совет директоров компании «Мотор Сич» своим решением от 7 марта назначил исполняющим обязанности председателя совета директоров Сергея Войтенко вместо уволившегося председателя совета директоров «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, в декабре 2012 года народный депутат В. Богуслаев (Партия регионов) был избран заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и инвестиционной политики. В.Богуслаев занимал должность главы правления, генерального директора ОАО «Мотор Сич» с 1994 года, с 2011 года председатель совета директоров ПАО «Мотор Сич».

Справка УНИАН. АО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

В 2012 году предприятие получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1,999 млрд грн.

При этом согласно национальным стандартам бухгалтерской отчетности в 2012 году по сравнению с 2011 годом предприятие увеличило чистую прибыль на 56,4% до 2,096 млрд грн, при этом выручка компании от реализации продукции в 2012 году составила 7,249 млрд грн, а чистая выручка - 7,130 млрд грн.

В 2011 году чистая прибыль "Мотор Сич" по украинским стандартам бухгалтерской отчетности составила 1,34 млрд грн.