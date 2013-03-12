Владелец ЛАЗа вновь напомнил Львову о долгах

Крупнейший производитель автобусов «ЛАЗ» обвиняет городские власти Львова в нежелании погасить долги перед предприятием в размере 25 млн грн за 30 автобусов, поставленных городу к еврочемпионату в 2012 году.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН глава наблюдательного совета «Сити Транспорт Групп», которая является управляющей компанией «ЛАЗ», Игорь Чуркин.

«Самый злостный наш должник - это Львов», - сказал бизнесмен.

По его словам, для производства автобусов для Львова были привлечены кредиты, а поставка была совершена под «честное слово» администрации города.

«Львов - это единственный город, который не идет ни на какого рода переговоры, ни копейки не платит и всеми возможными способами создает нам проблемы», - заявил И.Чуркин.

Он отметил, что все возможные меры, которые требуются для возвращения задолженности, были приняты, в том числе были выиграны все суды и открыто исполнительное производство по этому вопросу.

«Больше, к сожалению, мы ничего сделать не можем», - сказал глава набсовета «Сити Транспорт Групп», уточнив, что инвестиционный климат во Львове - один из самых неблагоприятных.

Для сравнения бизнесмен привел ситуацию в Днепродзержинске, в котором компания собирается открыть производство новых автобусов. В частности, мэр Днепродзержинска чуть ли не каждую неделю встречается с бизнесменами и помогает им решить возникающие проблемы. Вместе с тем И.Чуркин отметил, что Львов с задолженностью 25 млн грн является не самым крупным должником «ЛАЗ», поскольку долг Киева перед предприятием за поставленные автобусы составляет 63 млн грн.

Всего же, по словам руководства «ЛАЗ», местные власти должны предприятию 170 млн грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "Львовский автобусный завод" (ЛАЗ) специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.

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